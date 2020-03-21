search menu
search
close

Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Pınar Deniz'in anneannesi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılınca annesi karantinaya alındı. Test sonucu pozitif çıkarsa kendisi de karantinata alınacak.

Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
-A A+

''Vatanım Sensin'' adlı dizide oynadığı karakterle hafızalara kazınan Pınar Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs şüphesiyle ailesinin karantina alındığını anlattı. Güzel oyuncu kötü haberi hastaneden verdi. Ünlü oyuncu test sonucu pozitif çıkarsa kendisi dahil olmak üzere bütün ailesinin karantinaya alınacağını söyledi

Bütün ailesi karantimaya alındı 

 Sosyal medya hesabı Instagram'dan nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinde Koronavirüs şüphesinden dolayı hastaneye yatırıldığını söyledi. Anneannesi hakkında bilgi veren oyuncu, kendisinin, teyzesinin ve annesinin de şimdilik karantinada olduğundan bahsetti.

Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

''Sonuç pozitif çıkarsa karantinaya alınacağız''

Pınar Deniz, Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Korona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık. Kendimi koruyor dışarı çıkmıyordum. Ama onda pozitif çıkarsa hepimizi karantina altına almak zorundalar. Gözlem odasında 10 dakika durdum. Üzerinize kapıyı kapatıyorlar. Panik atak geçiriyor gibi oluyorsunuz. O yüzden evden çıkmayın. Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün."

Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

''Sevdiklerinizin başına bir şey gelecek korkusu anlatılmaz'' 

Hikaye kısmından yeni bir paylaşım daha yapan Deniz, "Annem, teyzem ve anneannemi belirti olduğu için gözlem altına aldılar. Testin sonucunu bekleyeceğiz. Arayan, yazan herkese teşekkür ederim ama sinirlerim bozuldu dönemeyeceğim size gerçekten. Siz istediğiniz kadar koruyun kendinizi sevdiklerinizin başına bir şey gelecek korkusu anlatılamaz" dedi.

Pınar Deniz kimdir? 

Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de aldı. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırdı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynadı. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırdı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı! Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı!
Magazin
Vasiyeti yerine getirildi! Müslüm Gürses'in mezarı üzerine gömüldü! Vasiyeti yerine getirildi! Müslüm Gürses'in mezarı üzerine gömüldü!
Magazin
En Güncel Galeriler
Takipçileri Sibel Can'ı topa tuttu: Bu sen değilsin!
Takipçileri Sibel Can'ı topa tuttu: Bu sen değilsin!
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler bu o olamaz diyor!
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler bu o olamaz diyor!
Adnan Oktar'ın elde edemediği tek kadından bomba açıklamalar
Adnan Oktar'ın elde edemediği tek kadından bomba açıklamalar
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
Ölümünden yıllar önce itiraf etmiş çok korkuyorum!
Ölümünden yıllar önce itiraf etmiş çok korkuyorum!
İşte dünyanın en seksi kadını
İşte dünyanın en seksi kadını
Önceki Haberler
''Koronodan koruyor'' dedikleri ilaçla ilgili gerçek şaşkına çevirdi!
''Koronodan koruyor'' dedikleri ilaçla ilgili gerçek şaşkına çevirdi!
Haftasonu kahvaltısında çıtır pişi keyfine ne dersiniz?
Haftasonu kahvaltısında çıtır pişi keyfine ne dersiniz?
Fenomen Duygu Özaslan iç çamaşırlı pozuyla mest etti!
Fenomen Duygu Özaslan iç çamaşırlı pozuyla mest etti!
Zor zamanlarda rahat uyumanızı sağlayacak öneriler!
Zor zamanlarda rahat uyumanızı sağlayacak öneriler!
Hayran bıraktırır: Etli patates bombası tarifi
Hayran bıraktırır: Etli patates bombası tarifi
Tadına doyulmaz: Çatlak kurabiye tarifi
Tadına doyulmaz: Çatlak kurabiye tarifi
Koronavirüs kaygısıyla başa çıkma yolları burada!
Koronavirüs kaygısıyla başa çıkma yolları burada!
Survivor'dan dönen Hakan karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler!
Survivor'dan dönen Hakan karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler!
Yorumlar