Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

''Vatanım Sensin'' adlı dizide oynadığı karakterle hafızalara kazınan Pınar Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs şüphesiyle ailesinin karantina alındığını anlattı. Güzel oyuncu kötü haberi hastaneden verdi. Ünlü oyuncu test sonucu pozitif çıkarsa kendisi dahil olmak üzere bütün ailesinin karantinaya alınacağını söyledi

Bütün ailesi karantimaya alındı

Sosyal medya hesabı Instagram'dan nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinde Koronavirüs şüphesinden dolayı hastaneye yatırıldığını söyledi. Anneannesi hakkında bilgi veren oyuncu, kendisinin, teyzesinin ve annesinin de şimdilik karantinada olduğundan bahsetti.

''Sonuç pozitif çıkarsa karantinaya alınacağız''

Pınar Deniz, Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Korona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık. Kendimi koruyor dışarı çıkmıyordum. Ama onda pozitif çıkarsa hepimizi karantina altına almak zorundalar. Gözlem odasında 10 dakika durdum. Üzerinize kapıyı kapatıyorlar. Panik atak geçiriyor gibi oluyorsunuz. O yüzden evden çıkmayın. Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün."

''Sevdiklerinizin başına bir şey gelecek korkusu anlatılmaz''

Hikaye kısmından yeni bir paylaşım daha yapan Deniz, "Annem, teyzem ve anneannemi belirti olduğu için gözlem altına aldılar. Testin sonucunu bekleyeceğiz. Arayan, yazan herkese teşekkür ederim ama sinirlerim bozuldu dönemeyeceğim size gerçekten. Siz istediğiniz kadar koruyun kendinizi sevdiklerinizin başına bir şey gelecek korkusu anlatılamaz" dedi.

Pınar Deniz kimdir?

Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de aldı. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırdı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynadı. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırdı.