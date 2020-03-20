Rahat uyumak için ne yapılmalı egzersizleri aksatmayın!

Doğal afetler, depremler, virüs salgınları korku ve endişelerimizi tetikleyerek motivasyonumuzu düşürerek uyku düzenimizin bozulmasına neden oluyor. İçinde bulunduğumuz zor günlerde uyku düzeninizi rayına koymak, sağlıklı bir uyku çekmek istiyorsanız önerilerimize muhakkak kulak verin. İşte rahat bir uyku çekmenizi sağlayacak öneriler!

Yatmadan önce ritüelleri belirleyin



Beden ve zihin, eğer programlanırsa, yemek yeme ve uyku gibi insan faaliyetlerine yanıtı çok olumlu olur. Bu yüzden, iyi uyku için önce ritüeller yaratmak gerekir. Temel olarak, bu, dinlenme moduna geçebilmeniz için aktivitenizi kademeli olarak azaltmanız söz konusudur. Örneğin, yatmadan önce ılık su banyosu yapmak ve bir fincan yatıştırıcı çay içmek iyi bir fikirdir.

Gevşeyin

Gevşeme teknikleri, kronik uyku problemleri olanlar için mükemmel bir alternatiftir. Aynı şekilde, uzmanlar uyku problemi olmayan kişilere yatmadan hemen önce gevşeme egzersizleri yapmalarını bile tavsiye ediyorlar. Daha iyi dinlenmeyi garanti eden iyi uyku hijyeninin anahtarlarından biri de budur.

Ortamı iyi hazırlayın

İyi uyku için uygun koşullar yaratmak şarttır. Bu bağlamda, uykuya dalmanız zorsa, gürültülü veya çok parlak ışıklı bir ortam yardımcı olmaz. Benzer şekilde, sıcaklık anahtardır. Genel olarak, bu faktörleri kontrol altında tutmak için odanızı uyarlamak en doğrusudur.

Elektronik cihazlardan kaçının

Doğru uyku hijyeni için çevrenizdeki tüm elektronik cihazları kapatmak gerekir. TV’niz açıksa veya cep telefonunuzu yatağınıza yakın bırakırsanız iyi uyuyamazsınız. Ayrıca, yatmadan önce bazı işleri yapmak için bilgisayarınızı eve götürürseniz uykuya dalmanız daha da zorlaşacaktır! Uyurken bu cihazların kapatılması gerekir.

Yatağınızı sadece uyumak için kullanın

Yatağınızın sadece cinsel ilişkiler ve uyku için olması gerektiğinin farkında olmalısınız. Bu nedenle, çalışmak, TV izlemek veya içinde yemek yemek doğru bir davranış değildir. Uyuyamıyorsanız, sadece uyumaya hazır olduğunuzu düşünüyorsanız kalkın ve tekrar yatın.

Her gün aynı saatte uyumaya özen gösterin

Vücudunuzun temel işlevler için düzenli rutinlere sahip olması iyidir. Her gün aynı saatte yatmak ve uyanmak, uyku problemlerinizi çözmenize yardımcı olacaktır. Alışkanlığı edindikten sonra, vücudunuz normal zamanda dinlenmek isteyecektir.

Egzersizleri aksatmayın

Fiziksel egzersiz, uyku dahil tüm amaçlar için mükemmeldir. Yaşınıza ve fiziksel durumunuza göre günlük egzersiz rutini benimsemeniz iyidir. Ancak, yatmadan hemen önce egzersiz yapmadığınızdan emin olmalısınız. Bunun nedeni, egzersiz yaptıktan sonra vücudun normal ritmine dönmesi için iki ila dört saat gereklidir.