Kahvaltı için çıtır pişi tarifinin püf noktaları!

Çıtır çıtır yumuşacık pişi lezzetini sabah kahvaltıda en lezzetli hali ile bir araya getirdik. Sabah kahvaltılarında reçelin ve peynir yanına da sıcacık bir çay ile şahane bir lezzeti arada bir kaçamak olarak yapabileceğiniz çıtır pişi tarifini sizlerle paylaştık. Sizde tarife göz atarak evde çıtır çıtır pişi yapabilirsiniz. İşte çıtır pişi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler.

Malzemeler; 2 tatlı kaşığı toz maya, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 3 su bardağı ılık su, 4.5 su bardağı un, 1 yemek kaşığı tuz, 3 su bardağı sıvı yağ yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Maya, şeker ve ılık suyu bir kaba alın ve maya eriyene dek parmağınızla karıştırın. Üstünü kapatıp 10 dakika kadar mayalanmasını bekleyin. Ardından içine unu yavaş yavaş ekleyeme başlayın ve tuzu da ilave edin, güzelce yoğurun.Ele çok az yapışan bir hamur olacak. Üstünü tekrar kapatıp mayalanmaya bırakın, 1 saat kadar. Ardından mayalanmış hamurdan mandalina kadar parçalar kopartın ve yuvarlayıp bir tepsiye dizin ve tekrar üstünü örtüp 20 dakika daha mayalandırın.

Mayalanma süresinin sonunda her bir bezeyi elinizle hafifçe ezin ve ortasına bir delik açım. Kızgın yağda arkalı önlü güzelce kızartın. Kızarttığınız pişileri havlu kağıt serilmiş bir kaba alın ve bu şekilde tüm hamuru bitirdikten sonra sabah kahvaltılarınıza dahil edebilirsiniz!





