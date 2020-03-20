Etli patates bombası nasıl yapılır muhteşem tat!

Dışı çıtır patates içi enfes kuşbaşı doğranmış et ile etli patates bombası adından da anlaşılacağı gibi tam bir lezzet bombası. Farklı baharatlarla yaratıcılığınızı konuşturarak lezzetlendirebileceğiniz etli patates bombası sofralarınızı renklendirecek. Sizi daha fazla bekletmeden bu muhteşem tadın tarifini aşağıya bırakıyoruz. İşte tadı şahane etli patates bombası tarifi...

Etli patates bombası için malzemeler:

4 adet rendelenmiş patates

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

4 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

İç Dolgusu İçin:

3 yemek kaşığı sıvı yağ

150 gram dana kuşbaşı eti(oldukça ince doğranmış)

1 adet domates(küp doğranmış)

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tutam maydanoz

Sumaklı Soğan İçin:

1 adet büyük kuru soğan

1 yemek kaşığı sumak

1 çay kaşığı tuz

1 avuç maydanoz(kıyılmış)

Yapılışı:

Patatesleri rendeleyin ve iyice suyunu sıkıp başka bir kaba aktarın. Üzerine yumurta, tuz, karabiber ve rendelenmiş parmesan peynirini ekleyip karıştırın. Bir tavada sıvı yağını kızdırın. Üzerine küçük soğranmıış kuşbaşı etlerini ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin. Küp doğranmış domates, tuz, karabiber ve toz kırmızı biberi de ekleyin ve domatesler piştikten sonra bir tutam doğranmış maydanozu da ekleyip ocaktan alın.

Bir kaseyi streç film ile birkaç kat olacak şekilde streçleyin. Streç film kaplı kasenin içerisine rendelenmiş patates karışımında 2-3 kaşık ekleyin ve kasenin şeklini verin. Orta kısma pişirdiğiniz kuşbaşı etini 2 kaşık ekleyin ve streçfilm ile birlikte kaseden çıkarıp top şeklini verin. Bu şekilde buzlukta en az 20 dakika bekletin ve donduktan sonra 190 derece fırında 30 dakika kadar pişirin.

Piyazlık doğradığınız soğanları tuz ve sumak ile ovup, maydanoz ile karıştırın ve fırından çıkan nefis patates bombalarının üzerine koyup sevdiklerinizle paylaşın. Afiyetler olsun...