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Manken Hailey Baldwin'den Justin Bieber itirafı eşimi çok kıskanıyorum!

Ünlü model Hailey Baldwin, şarkıcı eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını itiraf etti. Baldwin, "Ne olursa olsun kıskançlığı içimden atamıyorum." diye konuştu.

Manken Hailey Baldwin'den Justin Bieber itirafı eşimi çok kıskanıyorum!
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Podyumların aranan modellerinden biri olan Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Baldwin'in kıskançlık itirafı hayranlarını şaşırttı.

"Ne olursa olsun kıskançlığı içimden atamıyorum"

Eşini çok kıskandığını söyleyen Hailey Baldwin, "Ne olursa olsun kıskançlığı içimden atamıyorum. Birçok insan Justin'in evli olup olmadığını umursamıyor. Onlar için önemli olan Justin'le bir fırsatları olup olmaması. Nasıl kıskanmayayım?" şeklinde konuştu.

2018 yılında sürpriz bir şekilde evlendiler

Hailey Baldwin ile ünlü şarkıcı Justin Bieber, 2018'de sürpriz bir şekilde evlendiklerini açıklamış ve herkesi şaşırtmışlardı. 2019'da ise çift, yine sürpriz bir kararla ailelerinin önünde yemin ederek nikah tazelemişlerdi.

Bieber, ünlü şarkıcı Selena Gomez ile ilişkini bitirdikten kısa bir süre sonra, Baldwin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

 

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