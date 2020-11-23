Eldivenle tüy almak azaltır mı kısa sürede azaltıyor!

İstenmeyen tüylerden kurtulmak bir çok kadının neredeyse hayal ettiği bir şey! Tüylerden kurtulmak için günümüzde amaca göre bir çok yöntem bulunuyor. Ağda, lazer, jilet ve eldiven yöntemi. Her ne kadar birbirinden farklı tüy alma yöntemi bulunsa da içlerinden tüyleri azaltmayı vaat eden eldiven yöntemi diğer yöntemlerden kendisini bir kenara ayırıyor. Peki eldiven yöntemi gerçekten tüyleri azaltır mı? Eldivenle tüy nasıl alınır? İşte sıklıkla sorulan soruların yanıtı....

Eldiven yöntemi tüyleri azaltır mı?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber her ne kadar önümüzde çeşit çeşit yöntemler sıralanmış olsa eldivenle tüy almak uzun süredir olan bir şey. Her ne kadar uzun sürdüğü iddia edilsede aslında pratiktir. Eldivenle tüy alma yöntemi kıl köklerinin tamamını aldığı için uzun vadeli bir işlem olmakla beraber kıl köklerini zayıflatıyor. Cilde karşı herhangi bir zararı olmayan eldiven yöntemi tüyün kısa sürede çıkmasını engelleyerek çıkmasını geciktirmeye yardımcı olmaktadır.

Eldivenle tüyler nasıl alınmalı?

İlk olarak tüyleri alacağınız bölgeyi sabunla iyi bir şekilde yıkayarak kurulayın. Daha sonra yaygın olarak bilinen yöntem olan bebek pudrasını kuruladığınız bölgeye dökerek kuru kalmasını sağlayın. Bebek pudrası yöntemi canınızın acımasını en aza indirgemesine yardımcı olmaktadır. Elinize taktığınız eldivenle kıl yönüne doğru tüylerini alabilirsiniz.

Batık sorunları yaşanabiliyor!

Daha önce jilet gibi tüy alma işlemini kullandıysanız ve ilk kez eldivenle tüy alma yöntemini deneyenlerdenseniz kıl kökü alışana kadar bir süre batık sorunu yaşayabilirsiniz. Ancak bu durum daha önce alma yönteminizle alakalıdır. Ancak bu gibi durumlar dışında eldiven yöntemi batık sorunlarında neden olmaz. Ancak cildi kuru tutarak alındığı için ciltte kuruluğa neden olabilir. İşte bu yüzden eldivenle tüy alma işlemi bittikten sonra cildinizi durulayıp kurulayıp aleo vera gibi doğal nemlendirici jel kullanabilirsiniz.

Her ne kadar diğer yöntemlerin alma işlemi hızlı olsa da tüylerinizde azalma gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Bunun nedeni ise ağda şekerli bir yapıda olduğu için gözeneklerinizi genişleterek kıl köklerinizde yeni tüylerin gelişmesine oluşum sağlayarak beslenmesine neden olmaktadır.