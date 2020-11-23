search menu
search
close

Palamut köftesi nasıl yapılır mest eden lezzet!

Palamut köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Balık sevenler buraya! Çıtır çıtır galeta unuyla kızartılan bu tarife sofralarınızda yer açmalısınız!

Palamut köftesi nasıl yapılır mest eden lezzet!
-A A+

Balık sevenlerin bayıla bayıla yiyeceği enfes bir lezzetle karşınızdayız. Palamutları galeta unuyla pişirdik. Ortaya çıtır çıtır bir lezzet çıktı. Yanına yapacağınız bol limonlu bir salatayla sizi mest edecek bu tarifi denemeye ne dersiniz? Üstelik yapılışı bakımından da oldukça basit. Galeta unuyla yağda kızartılan bu tarife bayılacaksınız. Peki palamut köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile palamut köftesi tarifi! 

Malzemeler:

4 dilim palamut (pişmiş, derisi ayıklanmış),1/2 su bardağı un,1 adet yumurta,1/2 bağ dere otu,1 tatlı kaşığı tuz,1 çay kaşığı pul biber,1 çay kaşığı karabiber, 2 adet yumurta(üzeri için),1 su bardağı galeta unu(üzeri için),4 su bardağı kızartma yağı,1/2 su bardağı un (üzeri için)

Püf noktası:

Balık köftesi harcını önce una daha sonra yumurta ve galeta ununa bulamak kızarırken, köftelerin dağılmamasına yardımcı olur.

Nasıl yapılır?

Pişmiş ve ayıklanmış palamutları bir kaseye alın. Un, yumurta, tuz, karabiber ve pul biberi ilave ederek, malzemeler birbirine karışıncaya kadar spatula yardımıyla karıştırın. Dereotunu da ilave ederek fazla sulandırmadan elinizle şekil verin. Kızartma yağını ısınması için ocağa alın. Yumurta sarılarını çırpın. Elinizle şekil verdiğiniz balıklı harcı önce una, sonra yumurtaya ardından da galeta ununa bulayın. İyice kızmış yağda kızartın. İşte bu kadar, afiyet olsun!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ünlü model Hailey Baldwin'in kıskançlık itirafı hayranlarını şaşırttı! Ünlü model Hailey Baldwin'in kıskançlık itirafı hayranlarını şaşırttı!
Magazin
Gözdeki koyu halkaları yok etmenin 3 yolu! Gözdeki koyu halkaları yok etmenin 3 yolu!
Cilt Bakımı
En Güncel Galeriler
Fenomen Enes Batur ölümden döndü! Lüks aracı kullanılamaz halde!
Fenomen Enes Batur ölümden döndü! Lüks aracı kullanılamaz halde!
Ünlü fenomenin yaş günü partisine tepki yağdı: Allah belanızı verecek
Ünlü fenomenin yaş günü partisine tepki yağdı: Allah belanızı verecek
Gülşah Saraçoğlu banyoda duş aldığı anları paylaştı! Yorum yağdı!
Gülşah Saraçoğlu banyoda duş aldığı anları paylaştı! Yorum yağdı!
Ebru, evlat acısıyla nasıl başa çıktığını anlattı! Yürek dağladı!
Ebru, evlat acısıyla nasıl başa çıktığını anlattı! Yürek dağladı!
Seren'in son halini gören o hastalığa mı yakalandı diyor!
Seren'in son halini gören o hastalığa mı yakalandı diyor!
Melisa kafa karıştırdı: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim!
Melisa kafa karıştırdı: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim!
Önceki Haberler
Dillere destan bir tat: Binbir gece tatlısı
Dillere destan bir tat: Binbir gece tatlısı
Berker Başmanav'ın 'Masterchef'te aşk var' iddiası olay oldu!
Berker Başmanav'ın 'Masterchef'te aşk var' iddiası olay oldu!
Seda Sayan ve Safiye Soyman'dan filtresiz paylaşım!
Seda Sayan ve Safiye Soyman'dan filtresiz paylaşım!
Yumurta dondurma işlemi ile nasıl çocuk sahibi olunur?
Yumurta dondurma işlemi ile nasıl çocuk sahibi olunur?
İşte bel fıtığı tedavisine en etkili ameliyatsız çözüm önerisi!
İşte bel fıtığı tedavisine en etkili ameliyatsız çözüm önerisi!
Ünlü oyuncu içi sıvı tüple gezdi! Sebebi ağızları açık bıraktı!
Ünlü oyuncu içi sıvı tüple gezdi! Sebebi ağızları açık bıraktı!
Mısır unu maskesiyle siyah noktaları yok edin!
Mısır unu maskesiyle siyah noktaları yok edin!
Masumlar Apartmanı dizisinin ünlü oyuncusu tek celsede boşandı!
Masumlar Apartmanı dizisinin ünlü oyuncusu tek celsede boşandı!
Yorumlar