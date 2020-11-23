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Uğur Yılmaz Deniz ve Tanya Kilitkayalı sevgili mi? Berker Başmanav'ın açıklaması olay oldu!

MasterChef yarışmacılarından Berker Başmanav, katıldığı bir sosyal medya programında yaptığı 'Masterchef'te aşk var' açıklamasıyla ortalığı karıştırdı.

Uğur Yılmaz Deniz ve Tanya Kilitkayalı sevgili mi? Berker Başmanav'ın açıklaması olay oldu!
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MasterChef Türkiye'nin sempatikliğiyle dikkat çeken yarışmacısı Tanya Kilitkayalı, arkadaşı Berk İlter'in YouTube kanalına konuk oldu. Tanya Kilitkayalı, hakkında merak edilenleri anlatırken, "Nişanlımdan ayrıldım, sevgilim olabilir" sözleri kafaları karıştırdı. Bir diğer yarışmacı Berker Başmanav'ın da katıldığı programda yaptığı aşk itirafı dedikoduların fitilini ateşledi.

"MasterChef'te aşk var!"

'MasterChef 2020' yarışmasından elenen yarışmacılardan Berker Başmanav, çok konuşulacak bir itiraf açıklamaya imza attı. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın 'Mücbir Sebepler' programına katılan Berker, "MasterChef’te aşk var" açıklamasıyla gündem yarattı.

"Kavuşmaya az kaldı"

Berker, Bartu Küçükçağlayan’ın "MasterChef’te aşk var mı?" sorusuna, "Evet, var. Hatta kavuşmaya az kaldı" cevabını verdi. Berker’in aşk açıklaması kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.

Uğur ve Tanya aşk mı yaşıyor?

Berker Başmanav'ın "Kavuşmalarına az kaldı" sözleri, "Uğur Yılmaz Deniz ve Tanya Kilitkayalı aşk mı yaşıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Yarışmada oldukça yakın olan Uğur ve Tanya’nın aşk yaşadığı haberleri daha önce de gündeme olmuştu. Berker'in flaş sözleri, Tanya ve Uğur aşkı olarak yorumlandı.

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