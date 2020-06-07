Mehmet Ali Erbil'den duygusal açıklama keşke servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı!

1,5 yıl önce banyoda düşmesi sonucu Kaçış Sendromu hastalığı nükseden 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, yaşadığı zorlu dönemi ve pandemi sürecini nasıl geçirdiğini anlattı.

Yönetmen Tolga Yüce ve sanatçı arkadaşı Ercan Avşar'ın doğum günü için bir araya gelen ünlü şovmen, pandemi döneminde neler yaptığını Günaydın'a anlattı.

"Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı"

Salgın nedeniyle kızlarını ve torununu göremediğini, bu süreçte onları çok özlediğini söyleyen Erbil, "Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı. Bu süreçte sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı" dedi.

"En fazla iş teklifini hastalık döneminde aldım"

Erbil sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Haftada iki gün ilaç yüklemesi yapılıyor. Bu işlem 24 saatten fazla sürüyor. Bu süreç beni çok yoruyor. Evde fizik tedavi yapıyoruz. Günlerim çok yorucu geçiyor. Ayrıca çok garip ama en fazla iş teklifini sesimin bile çıkmadığı hastalık döneminde aldım."