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O Ses Türkiye 2020'nin kazananı Alkan Dalgakıran oldu!

Türk televizyonlarının sevilen yarışmalarından O Ses Türkiye'nin kazananı belli oldu. Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran birinciliği göğüsleyen isim oldu

O Ses Türkiye 2020'nin kazananı Alkan Dalgakıran oldu!
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TV8'in reyting rekorları kıran yarışması O Ses Türkiye'nin 2020 şampiyonu dün gece yapılan halk oylamasıyla belli oldu. Jürinin renkli isimlerinden Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran, Uygar Erdoğan'dan daha fazla SMS alarak şampiyonluk ipini göğüsleyen yarışmacı oldu.

Şampiyon Seda Sayan'ın ekibinden

Yarışmanın finaline kalan isimler, Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran ve Beyazıt Öztürk'ün takımından Uygar Erdoğan oldu. Yapılan SMS oylamanın ardından Alkan Dalgakıran daha fazla oy alarak O Ses Türkiye'de bu sezonun şampiyonu oldu. Yarışmacısı şampiyon olan Seda Sayan, karar açıklandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

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