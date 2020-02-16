Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu spor hocası Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı!

Oynadığı dizilerle ve oyunculuğuyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burçin Terzioğlu spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı. Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi, tatilde paylaştığı fotoğraflarda ortaya çıktı. Burçin Terzioğlu ve spor hocası Umut Duygu, Filipinler tatilinden aynı anda fotoğraf paylaştı.

İlker Kaleli ile ilişkisi 2018'de sonlanmıştı

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'la olan evliliğini sonlandıran Burçin Terzioğlu, 2015 yılında meslektaşı İlker Kaleli birliktelik yaşamaya başlamıştı. Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşlığı aşka dönüşen ünlü çift, 3,5 yıllık ilişkisini 2018 yılında noktalamıştı...