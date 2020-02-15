Sercan Yıldırım Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı

Merakla beklenen Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması için geri sayım devam ederken, Ünlüler takımında yarışacak olan Sercan Yıldırım ile Gönüllüler takımında yarışacak Evrim Keklik, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Tehlikeli Sular programına katıldılar. Sercan Yıldırım Survivor'a katılma sürecinde Eser Yneneler'in aracı olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra Survivor'da eski yarışmacılardan Ümit Karan'ı kendisine örnek aldığını söyledi.

Eser Yenenler aracı oldu

Eski futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor'a katılma sürecinin çok hızlı geliştiğini söylerken, yarışmaya Eser Yenenler'in aracı olmasının ardından katıldığını dile getirdi.

Ümit Karan'ı örnek aldığını söyledi

Oğuzhan Uğur, konuklarına "Kendinizi yakın hissettiğiniz Survivor yarışmacısı kim" sorusunu yöneltti. Sercan Yıldırım, kendisi gibi eski futbolcu olan Ümit Karan'ın ismini söylerken, Evrim Keklik ise Nagihan Karadere'nin izinden gideceğini dile getirdi.