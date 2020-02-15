search menu
search
close

Sercan Yıldırım Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı

Ünlüler takımında yarışacak olan Sercan Yıldırım, yarışmada kendisi gibi eski bir futbolcu olan Ümit Karan'ı örnek aldığını söyledi.

Sercan Yıldırım Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
-A A+

Merakla beklenen Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması için geri sayım devam ederken, Ünlüler takımında yarışacak olan Sercan Yıldırım ile Gönüllüler takımında yarışacak Evrim Keklik, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Tehlikeli Sular programına katıldılar. Sercan Yıldırım Survivor'a katılma sürecinde Eser Yneneler'in aracı olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra Survivor'da eski yarışmacılardan Ümit Karan'ı kendisine örnek aldığını söyledi. 

Eser Yenenler aracı oldu 

Eski futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor'a katılma sürecinin çok hızlı geliştiğini söylerken, yarışmaya Eser Yenenler'in aracı olmasının ardından katıldığını dile getirdi.

Ümit Karan'ı örnek aldığını söyledi 

Oğuzhan Uğur, konuklarına "Kendinizi yakın hissettiğiniz Survivor yarışmacısı kim" sorusunu yöneltti. Sercan Yıldırım, kendisi gibi eski futbolcu olan Ümit Karan'ın ismini söylerken, Evrim Keklik ise Nagihan Karadere'nin izinden gideceğini dile getirdi.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Tuba'nın 14 Şubat paylaşımı sosyal medyayı salladı!Beğeni butonu çöktü Tuba'nın 14 Şubat paylaşımı sosyal medyayı salladı!Beğeni butonu çöktü
Magazin
Vücuttaki iltihabı söküp atan besinler! Vücuttaki iltihabı söküp atan besinler!
Organik
En Güncel Galeriler
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Oktar'ın tacizine uğrayan kızın ifadeleri kan dondurdu: 13 yaşında...
Oktar'ın tacizine uğrayan kızın ifadeleri kan dondurdu: 13 yaşında...
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Estetikle gündeme gelen Meryem'in eski hali şoke etti!
Estetikle gündeme gelen Meryem'in eski hali şoke etti!
Ünlü televizyon yıldız kameraları görünce göğüslerini açıp...
Ünlü televizyon yıldız kameraları görünce göğüslerini açıp...
Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar için 10 harika film önerisi!
Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar için 10 harika film önerisi!
Önceki Haberler
Saçlarınızı çabuk uzatmak için soğan suyu ile yıkayın!
Saçlarınızı çabuk uzatmak için soğan suyu ile yıkayın!
Seray'ın foyası ortaya çıktı! Son hali sosyal medyayı karıştırdı!
Seray'ın foyası ortaya çıktı! Son hali sosyal medyayı karıştırdı!
Kırışıklıklardan kurtulmanın sırrı bu maskede!
Kırışıklıklardan kurtulmanın sırrı bu maskede!
Defne'yi aldattığı konuşulan Cem, Müslüm Gürses şarkısı paylaştı!
Defne'yi aldattığı konuşulan Cem, Müslüm Gürses şarkısı paylaştı!
Jim Carrey'den kadın gazeteci skandal yanıt! Akıllara Can Yaman geldi!
Jim Carrey'den kadın gazeteci skandal yanıt! Akıllara Can Yaman geldi!
Haftasonu kahvaltılarının vazgeçilmezi: Nergizleme tarifi
Haftasonu kahvaltılarının vazgeçilmezi: Nergizleme tarifi
Futbolcuları ifşa eden Beren cinsiyet değiştirdi! Son hali olay!
Futbolcuları ifşa eden Beren cinsiyet değiştirdi! Son hali olay!
Kenan Doğulu'dan ayrılık açıklaması!
Kenan Doğulu'dan ayrılık açıklaması!
Yorumlar