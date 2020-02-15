Bahcivan kebabı nasıl yapılır lezzetine hayran kalacaksınız!

Bahçıvan kebabı nasıl yapılır? malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Akşam yemeğinde hem pratik hem de ekonomik bir lezzet mi arıyorsunuz? Bu tarifimiz tam da sizlere göre! Oldukça kolay hazırlayabileceğiniz bu tarif size parmaklarınızı yedirecek. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda bahçıvan kebabı tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

25 gram tereyağı

500 gram dana kuşbaşı eti

3 adet domates

3 adet patates

1 adet havuç

1 adet kuru soğan

1 adet çarliston biber

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Bir tencerede tereyağını eritin ve yanmasına fırsat vermeden kuşbaşı doğranmış etleri ilave edin.Etler suyunu salıp, tekrar çekene dek ağzı kapalı olarak pişmeye bırakın. Etler pişerken; havuç, domates ve patatesleri yıkayıp, kabuklarını soyun.

Havuçları daire şeklinde, domates ve patatesleri ise küp şeklinde doğrayıp, bir kenara alın. Soğanı yarım ay şeklinde, biberleri ise küp şeklinde doğrayın.

Suyunu çekmiş olan etlere, doğranmış soğan ve biberi aynı anda ilave edip, 2-3 dakika kavurun. Ardından diğer sebzeleri de tencereye ekleyin. Suyunu ve baharatlarını da ilave edip, tencerenin kapağını kapatıp, pişmeye bırakın. Etler ve sebzeler tamamen yumuşayana dek yaklaşık 30 dakika pişirin. Piştikten sonra sıcak sıcak servis ederek sevdiklerinizle afiyetle yiyebilirsiniz.