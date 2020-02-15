Pilates ne işe yarıyor işte başlamak için 5 önemli neden!

Pilates ne işe yarar? Vücuda sayısız fayda sağladığı söylenen pilatese başlamak için gerek duyacağınız 5 harika nedeni sizler için araştırdık. İşte sadece formda kalmayı sağlamayıp aynı zamanda kas ve iskelet sistemininde düzgün gelişmesini sağlayan bir egzersiz türü olan pilatese başlamak için 5 harika neden!

Yağ oranını dengeliyor

Pilates vücuttaki yağ oranının azalmasını sağlıyor. . Yağ oranınızı azaltmak için kas ve su oranınızı dengede tutmanız gerekir. Beslenme uzmanından alacağınız destek ve pilates egzersizleri sayesinde vücudunuzdaki yağ oranını dengeleyebileceksiniz.

Sağlıklı nefes almanızı sağlar

Düzenli ve doğru nefes alıp verme, egzersiz yaparken daha fazla havayı ciğerlerimize gönderir ve hayatınız boyunca yaptığınız faaliyetlerde daha az yorulmanızı sağlar. Doğru nefes alıp vermenin yolu pilatesten geçiyor.

Kan akışını hızlandırıyor

Pilates kan akışının hızlanmasını, damarlarınızdaki kanın doğru bir şekilde organlarınıza aktarılmasını sağlar.

Vücut duruşunu düzeltiyor

Bedeninizin duruşunu kaslar ve iskelet yapısı belirler. Bu nedenle pilates, duruşa önemli bir şekilde etki eden çekirdek bölgesi kaslarını güçlendirerek duruşunuzun düzelmesine katkı sağlar.