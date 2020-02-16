Manken Didem Soydan'ın üstüz yatak pozuna beğeni yağdı!

Son dönemde verdiği cesur pozlarla ve takipçileriyle yaşadığı diyaloglarla sık sık gündeme gelen güzel manken Didem Soydan bu kez Instagram'da paylaştığı üstüz yatak pozuyla olay oldu. Soydan'ın fotoğrafı kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Binlerce beğeni aldı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Didem Soydan günlük yaşantısından kareleri paylaşmaya devam ediyor. Instagram hesabından zaman zaman takipçilerinden gelen mesajları ifşa eden Soydan bu sefer de cüretkar bir fotoğrafını paylaştı. Soydan, cesur pozuna ise "Finally" (Sonunda) notunu düştü. Paylaşımlarını yoruma kapalı olarak yapan mankenin pozuna beğeni yağdı.

Balkon pozu çok konuşulmuştu

Paylaşımlarıyla her daim adından söz ettiren Didem Soydan, geçtiğimiz sene Ağustos ayında evinin balkonunda üstsüz poz vererek bunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Taciz mesajlarını ifşa etmişti

Erkek takipçilerinden gelen cinsel içerikli mesajları bazen ifşa eden Didem Soydan, son olarak kendisine gelen "Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum" diyen bir takipçisini paylaşmıştı. Takipçisine cevap vererek mesajları ifşa eden model, sosyal medyada gündem olmuştu.