Tuba Ünsal 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medyadan paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı. Tuba Ünsal, paylaşımına "En güzel sevgi insanın kendine duyduğu öz sevgi olmalı" notunu düştü. Güzel oyunucunun paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

''Harap bitap büyütülen kızlarız''

Ünsal pozuna ise şu notu yazdı: "En güzel sevgi insanın kendine duyduğu öz sevgi olmalı. O kadar harap bitap büyütülen kızlarız ki birisi kafamızı okşasa aşk sanmaktan, bir güzel laf etse dünyaları yakıp yıkıp peşinde koşmaktan, yalan söylese de acıtmadan söylediği, azar azar üfleyerek kemirdiği ruhunuzu 'yeter ki yalnız kalmayayım' korkusuyla yok saymaktan bıkmıyoruz.

''Tüm kadınlar aşk karşısında kekeme''

Sonra elinde kocaman bir sıfır kalıyor. Güçlüsü güçsüzü tüm kadınlar aşk karşısında kekeme... Mümkün olana kanaat etseniz, hayallerinizi hakikat zannetmekten vazgeçseniz bu böyle olmaz! Bu haliyle herkes acınacak durumdadır, ama insan önce kendine acımalı."