search menu
search
close

Tuba Ünsal 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medyadan paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı.

Tuba Ünsal 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
-A A+

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medyadan paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı. Tuba Ünsal, paylaşımına "En güzel sevgi insanın kendine duyduğu öz sevgi olmalı" notunu düştü. Güzel oyunucunun paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. 

''Harap bitap büyütülen kızlarız''

Ünsal pozuna ise şu notu yazdı: "En güzel sevgi insanın kendine duyduğu öz sevgi olmalı. O kadar harap bitap büyütülen kızlarız ki birisi kafamızı okşasa aşk sanmaktan, bir güzel laf etse dünyaları yakıp yıkıp peşinde koşmaktan, yalan söylese de acıtmadan söylediği, azar azar üfleyerek kemirdiği ruhunuzu 'yeter ki yalnız kalmayayım' korkusuyla yok saymaktan bıkmıyoruz.

''Tüm kadınlar aşk karşısında kekeme''

Sonra elinde kocaman bir sıfır kalıyor. Güçlüsü güçsüzü tüm kadınlar aşk karşısında kekeme... Mümkün olana kanaat etseniz, hayallerinizi hakikat zannetmekten vazgeçseniz bu böyle olmaz! Bu haliyle herkes acınacak durumdadır, ama insan önce kendine acımalı."

Tuba Ünsal 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kenan Doğulu'dan ayrılık açıklaması! Kenan Doğulu'dan ayrılık açıklaması!
Ünlüler
Vücuttaki iltihabı söküp atan besinler! Vücuttaki iltihabı söküp atan besinler!
Organik
En Güncel Galeriler
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Oktar'ın tacizine uğrayan kızın ifadeleri kan dondurdu: 13 yaşında...
Oktar'ın tacizine uğrayan kızın ifadeleri kan dondurdu: 13 yaşında...
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Estetikle gündeme gelen Meryem'in eski hali şoke etti!
Estetikle gündeme gelen Meryem'in eski hali şoke etti!
Ünlü televizyon yıldız kameraları görünce göğüslerini açıp...
Ünlü televizyon yıldız kameraları görünce göğüslerini açıp...
Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar için 10 harika film önerisi!
Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar için 10 harika film önerisi!
Önceki Haberler
Sercan Yıldırım Survivor'da örnek aldığı ismi açıkladı!
Sercan Yıldırım Survivor'da örnek aldığı ismi açıkladı!
Saçlarınızı çabuk uzatmak için soğan suyu ile yıkayın!
Saçlarınızı çabuk uzatmak için soğan suyu ile yıkayın!
Seray'ın foyası ortaya çıktı! Son hali sosyal medyayı karıştırdı!
Seray'ın foyası ortaya çıktı! Son hali sosyal medyayı karıştırdı!
Kırışıklıklardan kurtulmanın sırrı bu maskede!
Kırışıklıklardan kurtulmanın sırrı bu maskede!
Defne'yi aldattığı konuşulan Cem, Müslüm Gürses şarkısı paylaştı!
Defne'yi aldattığı konuşulan Cem, Müslüm Gürses şarkısı paylaştı!
Jim Carrey'den kadın gazeteci skandal yanıt! Akıllara Can Yaman geldi!
Jim Carrey'den kadın gazeteci skandal yanıt! Akıllara Can Yaman geldi!
Haftasonu kahvaltılarının vazgeçilmezi: Nergizleme tarifi
Haftasonu kahvaltılarının vazgeçilmezi: Nergizleme tarifi
Futbolcuları ifşa eden Beren cinsiyet değiştirdi! Son hali olay!
Futbolcuları ifşa eden Beren cinsiyet değiştirdi! Son hali olay!
Yorumlar