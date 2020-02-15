Haşhaşlı revani nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Haşhaşlı revani nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Misafirlerinize yapabileceğiniz şahane bir tarifle karşınızdayız. Kısa sürede hazırlayacağınız bu tarif iddia ediyoruz misafirlerinize parmaklarını yedirecek türden. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda! Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler; 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 3/4 su bardağı ayçiçek yağı,

1/2 su bardağı yoğurt, 1/2 su bardağı irmik, 3/4 su bardağı haşhaş tohumu,

2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1/2 tatlı kaşığı limon suyu, 2,5 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu, 1 poşet krem şanti, 3/4 su bardağı soğuk süt yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Soğuması gerektiği için öncelikle tatlının şerbetini hazırlayın. Toz şeker ve suyu derin bir tencereye alın. Toz şeker eriyene kadar tahta bir kaşıkla karıştırdığınız şerbet karışımını, kısık ateşte şurup kıvamına gelene kadar kaynatın. Kaynamakta olan şerbete taze sıkılmış limon suyunu kattıktan sonra ocaktan alın. Soğuması için bir kenarda bekletin. Tatlıyı hazırlamak için; yumurtaları karıştırma kabına alın. Toz şeker ilave ettiğiniz yumurtaları beyaza çalan bir renk alana kadar mikser yardımıyla karıştırın.

Sırasıyla; ayçiçek yağı ve yoğurt ilave ettiğiniz tatlıyı karıştırma işlemini sürdürün.

Tatlıya adını veren haşhaş tohumu, irmik ve elenmiş unu katın. Taze sıkılmış limon suyuyla köpürttüğünüz kabartma tozunu ekleyin.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırma işlemini sürdürdüğünüz tatlı harcını yağlanmış ısıya dayanıklı bir fırın kabına aktarın. Fırın tepsisinde eşit yükseklikte olduğundan emin olduğunuz haşhaşlı tatlıyı önceden ısıtılmış 170 derece fırında kabarıp, renk alana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Fırından çıktıktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla dilimlediğiniz tatlının üzerine soğuyan şerbeti bir kepçe yardımıyla gezdirin. Toz krem şantiyi, soğuk sütle çırpıp kıvam alması için tatlı soğurken kısa bir süre buzdolabında bekletin. Son olarak üzerini çırpılmış krem şantiyle kapladığınız tatlıyı afiyetle yiyebilirsiniz.