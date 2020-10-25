Ayak bileği nasıl zayıflar sırrı bu hareketlerde!

Ayak bileği nasıl zayıflar? Seksi bacaklara sahip olmanın ilk koşulu olan ince ayak bileklerine nasıl sahip olunacağını biliyor musunuz? Yapmanız gereken şey sadece bir hareket! Düzenli olarak yapıldığı taktirde siz de incecik ayak bileklerine sahip olabileceksiniz.

Sırrı bu hareketlerde

Kalın ayak bileklerinizi inceltmenin ilk koşulu egzersiz yapmaktır. Eğer yoğun ve hızlı bir şekilde ayak bileklerinizi inceltmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey, parmaklarınızın üstünde yğkselmek ve 10 saniye beklemek ve yeniden yere basmak. Hepsi bu kadar. Bir diğer hareket ise, bacağınızı öne doğru parmak uçlarınız yere basacak şekilde (tıpkı bir balerin gibi) uzatın. Yine 10 saniye bekleyip diğer bacağınıza geçin.Hergün 3 er dakika uygulamanız yeterli olacaktır.